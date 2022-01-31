Путин и Макрон обсудили Украину во время телефонной беседы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Соответствующие сведения опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что во время беседы российский глава и лидер Франции затронули тему Украины. Путин и Макрон также обсудили вопрос предоставления Москве гарантий безопасности со стороны западных государств.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Подчеркивается, что Путин подробно описал Макрону принципиальные подходы России по данным вопросам. По итогам переговоров российский и французский президенты условились проработать возможность проведения личной встречи в дальнейшем.