Французского посла высылают из Мали из-за неприемлемых высказываний министра Ле Дриана

Правительство Мали дало послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа, чтобы покинуть территорию республики, сообщили по национальному телевидению.

«Посол Франции в Бамако был вызван и уведомлен о решении правительства, предлагающем ему покинуть национальную территорию в течение 72 часов после недавних враждебных и возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции», — сказано в заявлении властей Мали.

Данные меры последовали после высказывания министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, в котором он назвал руководство Мали «хунтой, которая вышла из-под контроля». В Бамако назвали эти и другие последовавшие слова Ле Дриана возмутительными и враждебными.

Париж стал позволять себе столь резкие выпады против суверенной державы после того, как стал очевиден пророссийский вектор нового малийского правительства и президента Ассими Гоита. В частности, в страну были приглашены российские инструкторы, которых во французской прессе называют сотрудниками «ЧВК Вагнера».

Правительство Мали решительно осуждает и отвергает высказывания французских политиков, противоречащие развитию дружественных отношений между народами.