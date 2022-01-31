Вирусолог Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в России может отступить к апрелю

Пандемия коронавируса в Москве и Петербурге может пойти на спад уже к концу февраля. По всей России этот срок может растянуться до апреля, предупредил вирусолог Петр Чумаков.

Омикрон-штамм COVID-19 в десять раз менее летален, чем остальные, отметил специалист. Поэтому если говорить о снижении смертности, то стабилизация в этом вопросе есть уже сейчас, заявил биолог, передает телеканал «360».

Однако пока неизвестно, как будут развиваться события во всем мире. Чумаков привел в пример Китай, в котором переболевших очень мало, что может привести к новой вспышке пандемии.