Politico: в Киеве боятся сговора Москвы и Вашингтона

Руководство Украины опасается, что Соединенные Штаты Америки намеренно преувеличивают масштаб «российской угрозы» для Украины, чтобы облегчить официальному Вашингтону переговоры и заключение сделки с Москвой.

Об этом, ссылаясь на собственные источники из окружения украинского президента, сообщает американское издание Politico.

В частности, в материале говорится, что украинский лидер Владимир Зеленский боится, что президент США Джо Байден мог пойти на сговор с Кремлем, после чего Вашингтон начал искусственно раздувать истерию вокруг якобы готовящегося «вторжения» российских войск на Украину, целенаправленно преувеличивая опасность.

Это делается для того, чтобы американская сторона, запугав Украину и весь мир «российской агрессией», получила поле для политического маневра и смогла заключить выгодную для себя сделку с Москвой. При чем в рамках этой сделки российская сторона может добиться усиления контроля над Донбассом.

Как отмечают авторы статьи, администрация Джо Байдена публично уже давно отрицает свое стремление к подобному развитию событий.

Однако Владимир Зеленский в последнее время резко сменил риторику по поводу предполагаемой подготовки «российского вторжения». Ранее украинский лидер сам неоднократно заявлял об этой угрозе, но теперь он призывает украинцев к сохранению спокойствия. Это изменение в поведении президента Украины, по мнению авторов Politico, объясняется тем, что в Киеве растет раздражение по отношению к Белому дому.

«Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки», — приводит американское издание слова источника из окружения Зеленского.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Москва не хочет войны, и если развитие ситуации зависит только от российской стороны, то никакой войны не будет.

Кроме того, Лавров прокомментировал письменный ответ США и НАТО на требования России по гарантиям безопасности, заявив, что в нем содержится рациональное зерно, но только по второстепенным вопросам. А главное требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток США оставили без ответа, отметил министр.