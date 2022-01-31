Основатель медиа-холдинга «Ветеранские вести» Калинин получил премию Антона Дельвига

Шеф-редактор «Ветеранских вестей» Александр Суслонов и основатель Медиа-холдинга «Ветеранские вести», общественный деятель и меценат Вячеслав Калинин стали победителями литературной премии имени первого главного редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига. Награду им вручили в номинации «За верность слову и Отечеству».

Премию вручал главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Жюри высоко отметило работу Суслонова и Калинина над уникальным историко-биографическим исследованием в двух томах под названием «Русский некрополь в городе Белая Церковь (Сербия). 1920 - 2020». Победитель поблагодарил организаторов за проведенное мероприятие.

«Искренне, от всей души благодарны оргкомитету и жюри Премии за такую оценку нашей работы!» — приводит слова Калинина издание «Ветеранские вести».

Всероссийский конкурс на соискание премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига впервые прошел в 2010 году. Среди партнеров проекта — Государственный музей современной истории России и Московский педагогический государственный университет.