Политика Соединенных Штатов ломает судьбы и оставляет после себя хаос на политическом поприще. Такой позиции придерживается официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению Захаровой, чтобы передать суть политики Вашингтона по отношению к мировым лидерам, следует вспомнить выступление 2007 года в рамках Клуба Содружества Калифорнии.

Отставной генерал американской армии Уэсли Кларк тогда рассказал о встрече с представителем Генштаба в Пентагоне и намерении страны атаковать Ирак. Кларк назвал причину подобных планов — захват власти в США через государственный переворот. Как следствие — желание дестабилизировать Ближний Восток.

«Я спросил его почему мы атаковали Ирак. Мы продолжим его атаковать? Он сказал, что всё ещё хуже. Он взял лист бумаги со стола и сказал, что только получил эту служебную записку из Министерства обороны. В ней говорится, что мы будем атаковать и уничтожать правительства в 7 государствах в течение пяти лет. Мы начнём с Ирака, продолжим в Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране», — передает Захарова слова Кларка в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ указала на цинизм и хамство американской политики. Захарова обратила внимание, что роль Украины в якобы «сотрудничестве» с США обернется для государства клеймом «сопутствующий ущерб».