Дети сценариста Мережко получат в наследство три квартиры и земельный участок

Ушедший из жизни кинодеятель Виктор Мережко обеспечил своих детей солидным наследством. После смерти отца они получат право владения сразу несколькими объектами недвижимости.

Знаменитый сценарист при жизни успел позаботиться о своих наследниках и обеспечил им хорошее состояние. Кроме того, между детьми Мережко не будет драки за имущество, так как они поддерживают теплые отношения друг с другом.

Наследниками режиссера являются сын и дочь. После смерти знаменитого отца они получат три квартиры, две из которых расположены в Москве в районах Аэропорт и в Северном административном округе столицы. Площадь каждой из них превышает 70 квадратных метров, сообщает источник Федерального агентства новостей. Кроме того, они получат в наследство участок в Истринском районе Московской области недалеко от деревни Лужки.

Режиссер и сценарист Виктор Мережко скончался 30 января. Причиной смерти создателя кинолент «Сонька Золотая Ручка» и «Крот» стали осложнения, вызванные перенесенной коронавирусной инфекцией.