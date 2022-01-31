Авария с участием легковушки и большегруза унесла жизнь молодого водителя в Карелии

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 128-м километре автодороги Петрозаводск — Ошта. Жертвой аварии стал один человек. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Дорогу не поделили ВАЗ-2111 и грузовик с полуприцепом. Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель легковушки 1993 года рождения.

Судя по кадрам, обнародованным в Сети, отечественная машина превратилась в груду металла после столкновения. На месте ДТП работают семь спасателей и две единицы спецтехники. На данном участке образовалась пробка.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.