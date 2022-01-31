Сатановский поведал о неожиданной для РФ помощи от Великобритании

Великобритания, заявившая на днях о том, что в рамках антироссийских санкций может конфисковать имущество, принадлежащее олигархам из РФ, действует так, как будто ей этот шаг посоветовали в Москве.
Так иронично известный политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал новую порцию угроз британского МИД в адрес Москвы.
В частности, внешнеполитическое ведомство Великобритании ранее заявило, что королевство может конфисковать принадлежащую русским олигархам недвижимость, а также нанести удар по представителям любых компаний, «интересных Кремлю».
«Как будто наши силовики посоветовали, — отмечает по этому поводу Сатановский. — Лучшей помощи действующему российскому президенту в давным-давно анонсированной им, но никак бескровно не получающейся "национализации российской элиты" и придумать нельзя. Как будто наши силовики эту идею британцам посоветовали и с ними ее до мелочей отрепетировали».
Как напоминает политолог, многие российские богачи накупили в Великобритании квартиры и дома, замки, яхты и стадионы, вложились в акции, отправили своих детей учиться в британские элитные школы и перевезли туда семьи.
«Так что, нехай они там у себя конфискуют, что наши воры-чиновники и олигархи к британцам уволокли. Заодно будет повод на них наехать по полной, со страшной силой — отбирать свое, как-никак, надо будет? Не оставлять же Джону Булю такую добычу! Там, если на круг посчитать, такие сотни миллиардов и триллионы… А ведь самый болезненный внутренний орган у человека — это карман», — рассуждает политолог.
И, если уж у России появится повод, то надо будет «отблагодарить» британцев за все сразу, в том числе и за то, как британский король в свое время предал своего кузена – нашего последнего императора Николая II, и за планы Черчилля ударить в спину СССР сразу после победы над гитлеровской Германией, и за игры Тэтчер с Горбачевым, и за всех их последующие интриги на постсоветском пространстве, заключает Сатановский.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, заявила, что ведомство сознательно не раскрывает деталей возможных новых санкций против РФ, но допустила, что в рамках этих санкций могут быть конфискованы виллы, которые на британской территории купили российские олигархи.