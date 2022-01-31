Сатановский поведал о неожиданной для РФ помощи от Великобритании

Великобритания, заявившая на днях о том, что в рамках антироссийских санкций может конфисковать имущество, принадлежащее олигархам из РФ, действует так, как будто ей этот шаг посоветовали в Москве.

Так иронично известный политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал новую порцию угроз британского МИД в адрес Москвы.

В частности, внешнеполитическое ведомство Великобритании ранее заявило, что королевство может конфисковать принадлежащую русским олигархам недвижимость, а также нанести удар по представителям любых компаний, «интересных Кремлю».

«Как будто наши силовики посоветовали, — отмечает по этому поводу Сатановский. — Лучшей помощи действующему российскому президенту в давным-давно анонсированной им, но никак бескровно не получающейся "национализации российской элиты" и придумать нельзя. Как будто наши силовики эту идею британцам посоветовали и с ними ее до мелочей отрепетировали».

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Как напоминает политолог, многие российские богачи накупили в Великобритании квартиры и дома, замки, яхты и стадионы, вложились в акции, отправили своих детей учиться в британские элитные школы и перевезли туда семьи.

«Так что, нехай они там у себя конфискуют, что наши воры-чиновники и олигархи к британцам уволокли. Заодно будет повод на них наехать по полной, со страшной силой — отбирать свое, как-никак, надо будет? Не оставлять же Джону Булю такую добычу! Там, если на круг посчитать, такие сотни миллиардов и триллионы… А ведь самый болезненный внутренний орган у человека — это карман», — рассуждает политолог.

И, если уж у России появится повод, то надо будет «отблагодарить» британцев за все сразу, в том числе и за то, как британский король в свое время предал своего кузена – нашего последнего императора Николая II, и за планы Черчилля ударить в спину СССР сразу после победы над гитлеровской Германией, и за игры Тэтчер с Горбачевым, и за всех их последующие интриги на постсоветском пространстве, заключает Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, заявила, что ведомство сознательно не раскрывает деталей возможных новых санкций против РФ, но допустила, что в рамках этих санкций могут быть конфискованы виллы, которые на британской территории купили российские олигархи.