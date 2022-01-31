Адвокат Бранецкий объяснил, почему вдове Грачевского не удалось выиграть иск против «Ералаша»

Адвокат Евгений Бранецкий заявил, что последняя супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская проиграла все суды против «Ералаша». Вдова до сих пор не может полноценно вступить в наследство.

Белоцерковская от имени всех наследников Грачевского подала в суд на компании ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Однако судебные иски оказались проиграны. При этом представители обеих компаний зарегистрировали еще и ответные иски против Белоцерковской о взыскании почти 19 млн рублей по долгу Грачевского.

По словам адвоката, иски оказались проиграны, так как наследники до сих пор не могут определить общую стоимость наследства создателя «Ералаша». А суд не предоставляет им бумаги для этого.

«Мы будем ходатайствовать перед судом, чтобы перенести рассмотрение уже на тот период, когда они смогут унаследовать акции. Может, акции стоят меньше 18,5 миллиона рублей. Какой смысл вообще вступать в наследство?» — рассказал Бранецкий в беседе с ФАН.

Борис Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основали «Ералаш» в 1974 году. В течении 10 лет он был директором, а с 1984-го – художественным руководителем киножурнала. Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за осложнений после коронавирусной инфекции.