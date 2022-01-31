Ищенко объяснил, почему Польша и Прибалтика резко сменили тон относительно РФ

Польша и страны Балтии, кажется, наконец осознали, что американцы, устраивая провокации на тему «российского вторжения», не ограничатся одной Украиной и принесут в жертву их тоже. Именно с этим связана неожиданная смена их риторики.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, объясняя, почему Прибалтика и Польша, которые на протяжении последних десятилетий бежали впереди русофобского паровоза Запада и требовали разместить у себя все больше военных баз, войск и техники НАТО для защиты от «агрессивной России», неожиданно резко изменили тональность и начали просить «старших братьев» не нагнетать напряженность в отношениях с восточным соседом.

«До них, кажется, дошло, что США не намерены ограничиваться в своих провокациях «российского вторжения» одной Украиной. Киев просто не продержится достаточно долго для того, чтобы американцы успели организовать эффективную кампанию по противопоставлению России ЕС», — заявил Ищенко.

Тем более, напомнил политолог, что Германия ясно дала понять, что не хочет играть в американские игры в ущерб своим интересам, а во Франции уже этой весной пройдут выборы и президент Эммануэль Макрон, чьи позиции и так не очень сильны, понял, что удар по французскому бизнесу в угоду США может сыграть роковую роль. При этом Макрон может колебаться до самых выборов, который пройдут в апреле, а американцам нужно решить этот вопрос до марта.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В этой ситуации представители Восточной Европы решили донести до США свое мнение, что им не хочется стать навозом для удобрения почвы, из которой, как птица-Феникс из пепла, должна возродиться американская глобальная гегемония, образно объясняет Ищенко.

«Как я много раз писал, союзники готовы отречься от субъектности и безропотно следовать за колесницей вождя, не задавая ненужных вопросов о цели движения, если по пути вкусно кормят, сладко поят, одаривают материальными ценностями и не заставляют рисковать жизнью и здоровьем. Такой военный поход в стиле рекреационного туризма европейцы всегда поддержат», — объясняет политолог.

Но когда «вождь» хочет обобрать их до нитки и, даже не накормив, послать вперед на страшного врага, а сам при этом остается в тылу «пировать с их женами», тут у европейцев резко возрастают пацифистские настроения, а энтузиазм резко падает, заключил Ищенко.