Политолог Корнилов связал британские санкций против России с вечеринками Джонсона в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон буквально просит оппозицию не отвлекать его от «войны с Кремлем». Глава правительства пытается сохранить власть, заявил политолог Владимир Корнилов.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Корнилов британские санкций против России с вечеринками Джонсона в Лондоне. Непристойное поведение премьера было зафиксировано во время вечеринок в британской столице. Кроме того, в Палате общин появились запрещенные законом вещества.

Сейчас же Джонсон пытается привлечь внимание своих соотечественников к событиям на мировой арене. В комментарии изданию эксперт двумя словами объяснил суть ограничений Лондона в отношении России. Причина в том, чтобы «перевести внимание», подчеркнул политолог.

«Конечно, британцы сейчас будут стараться очень активно перевести внимание общественности с внутренних проблем на мифическую, выдуманную ими же проблему с так называемым российским вторжением», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее стало известно, что британия намерена расширить санкционный список против РФ. Новые ограничения могут затронуть активы энергетических организаций России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что это неприкрытая атака на бизнес.