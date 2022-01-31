Путин согласился с предложением о выводе 100 тыс. заключенных на принудительные работы

Глава российского государства Владимир Путин одобрил идею замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы для примерно 100 тыс. осужденных. Такую меру предложил глава Минюста Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом.

Чуйченко считает, что некоторые заключенные достойны этой меры, так как большинство из них работают, получают деньги и готовятся к освобождению. По его словам, данная мера положительно скажется на бюджете, поскольку осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами.

Путин подчеркнул, что за последние десятилетия в России снижается количество заключенных. Так, в 2000 году их было 1,06 миллиона человек, а в 2021-м — 483 тысячи.