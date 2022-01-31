Вассерман пояснил, зачем США на самом деле эвакуируют своих дипломатов с Украины

Выезд из Киева значительной части сотрудников американского, британского и австралийского посольств, был организован для того, чтобы продемонстрировать украинским властям, что англосаксонский мир наконец поверил их многолетним жалобам на «агрессию» России.

О этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет известный публицист и телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

«Киевские террористы много лет подряд жалуются, что Российская Федерация то ли уже на них напала, то ли нападет через пару дней. В конце концов крышующие их англосаксы решили сделать вид, что поверили», — объясняет Вассерман.

Именно поэтому из посольств США, Британии и Австралии в Киеве выехала значительная часть сотрудников с семьями, а Канада для экстренной эвакуации своего посольства в случае необходимости прислала на Украину несколько сотен спецназовцев.

«Открытым текстом уверяю: когда войскам РФ действительно придется принуждать Украину к миру, ни с одной головы дипломата ни один волос не упадет. Их нынешний выезд — одно из средств заставить киевских террористов возобновить террор. Но не единственное средство», — считает аналитик.

Американские транспортные самолеты доставляют на Украину вооружение и боевую технику. США планируют сделать девяносто рейсов, каждым их которых Украине будет доставлено по несколько десятков тонн грузов. Еще несколько рейсов запланировано из Британии, а ряд других стран НАТО передают Киеву боеприпасы и оружие, хранившееся у них со времен Варшавского договора.

«Открытым текстом полагаю: даже ко всему привычные деловые люди стали всерьез опасаться, что в Киеве найдутся отморозки, готовые на коллективное самоубийство. Иначе откуда лавинообразный рост вывода денег с Украины?» — рассуждает Вассерман.

В итоге украинскому руководству во главе с президентом Владимиром Зеленским пришлось срочно менять риторику и уверять народ, что войны с Россией нет и не ожидается. Но за это «заокеанское начальство Украины» устроило разнос своим марионеткам в Киеве.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщает американский телеканал CNN ссылаясь на собственный источник в украинском правительстве, последний телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был неконструктивным. Байден, в частности, заявил, что США не собираются ни поставлять Киеву высокотехнологичные вооружения, ни перебрасывать туда войска, ни вводить против России превентивные санкции. Также не намечается никакого прогресса по вопросу вступления Украины в НАТО.

«По сообщению CNN, Байден сказал Зеленскому о неизбежности вторжения РФ, а тот не поверил. Открытым текстом перевожу с дипломатического: Байден приказал напасть хоть на кого-нибудь, а Зеленский все еще надеется отсидеться. Хотя бы до августа, когда придется напасть, чтобы поднять шансы демократов на парламентских выборах в США», — заключает Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский лидер попытался «успокоить» американского коллегу. По словам Трампа, даже, если половина из того, о чем рассказал телеканал CNN, правда, последний разговор Байдена и Зеленского оказался крайне неудачным.