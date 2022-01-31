Пользователи Сети из России посмеялись над обратным эффектом шутки Нуланд об «СП-2»

Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о поставках водки через «Северный поток — 2» должны были оскорбить Россию, но привели к совершенно неожиданному эффекту. Пользователи Сети подняли на смех оконфузившегося американского дипломата.

Россиян уморило то, как неосторожные высказывания Нуланд обернулись политическим унижением самого Вашингтона. Как отметили пользователи, в Берлине шутку не оценили, и вместо удара по авторитету Москвы высказывания дипломата привели к сближению РФ и ФРГ. Также внимательные читатели отметили, что поведение замглавы Госдепа США — это самое обычное кичливое хамство.

«У немцев специфическое чувство юмора, такие шутки не проходят», — написал мужчина по имени Дмитрий.

«Хамы они и гордятся этим», — поддержала его читательница Татьяна.

Некоторые пользователи отозвались в более ироническом ключе о сложившейся ситуации. Слова Нуланд откровенно сыграли на руку ускорению сертификации газопровода. Некоторые читатели в шутку предрекли американскому дипломату статус «агента Кремля» после ее громкого фиаско. Также россияне отметили недосягаемость президента России Владимира Путина для столь непритязательных выпадов.

«Что американцы ни сделают — все на пользу Путину. Агенты Путина везде», — посмеялся Юрий.

«Супер! Браво!» — заключили российские пользователи Сети.

Ранее ряд американских СМИ подверг публичной критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за позицию по «Северному потоку — 2». Официальный Берлин расценивает транбалтийский газопровод как коммерческий проект, несмотря на попытки Запада политизировать его.