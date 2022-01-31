Пиццерия встретится в суде с УЕФА из-за блюда «Лига шампиньонов»

Немецкая пиццерия получила иск от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за названия одного из блюд.

УЕФА обратился в суд с иском к немецкой пиццерии Pizza Wolke, в меню которой есть блюдо под названием «Лига шампиньонов». Об этом проинформировала пресс-служба заведения в Instagram-аккаунте.

Сотрудники пиццерии отметили, что УЕФА инициировал судебное разбирательство из-за того, что название блюда созвучно с названием турнира, проводимого под эгидой организации — Лиги чемпионов. В пресс-службе Pizza Wolke подчеркнули, что не переживают из-за иска, ожидая появления новых клиентов из-за отличной рекламы заведения.