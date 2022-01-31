Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и его супруга заболели COVID-19

Зараженные коронавирусной инфекцией супруги Шредер переносят эту болезнь в легкой форме, сообщила жена экс-канцлера Германии Со Ен Ким-Шредер в Instagram.

Медики выявили COVID-19 у супругов Шредер. Однако у обоих нет каких-либо серьезных симптомов. Жена экс-канцлера Германии такое явление связывает с вакцинацией.

«К сожалению, мы заразились. Но у обоих нет серьезных симптомов. Очевидно, потому что мы оба делали бустерные прививки», — написала она.

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская сообщила журналистам, что также заболела коронавирусом. Эту инфекцию она переносит в легкой форме, сообщает телеканал «360».