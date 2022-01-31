Постпред России при ООН Небензя сообщил о заседании Совбеза по Украине в феврале

Члены Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине. В пользу мероприятия выступили десять стран, Россия и Китай заняли противоположную позицию.

Как уточнил постпред России при ООН Василий Небензя, заседание по Украине запланировано на 18 февраля. Председатель СБ ООН Мона Юуль подчеркнула, что в совещании будут участвовать Польша, Литва, Белоруссия и Украина.

Небензя добавил, что инициатором заседания являются США и призвал Совбез организации не проводить его. Еще до голосования дипломат негативно отнесся к предложению американской стороны. Он пояснил, что из-за этой идеи коллеги по СБ оказываются в неудобном положении.