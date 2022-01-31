Водителю внедорожника грозит до семи лет колонии за ДТП с тремя погибшими под Саратовом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП с тремя жертвами на саратовской трассе. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным СУ СКР по Саратовской области, 3 октября на трассе Р-22 в Балашовском районе водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, в котором находилась семья из трех человек — 40-летний мужчина, его 36-летняя супруга и их четырехлетняя дочь.

В результате ДТП отец и девочка скончались на месте, женщина умерла в медицинском учреждении. Против виновника аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.