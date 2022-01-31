Эксперт объяснил, чем обернется для России нагнетание США истерии вокруг Украины

Соединенные Штаты Америки для достижения своих целей предпринимают многомерные действия, и в том числе искусственно раздувают истерию о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину.

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Все прогнозы о якобы неизбежной эскалации конфликта на востоке Украины, по словам эксперта, являются результатом неверного восприятия ситуации, а предсказания скорого «нападения» России на Украину делаются Вашингтоном ради достижения нескольких целей.

Эта ситуация, уверен Асафов, закончится чередой напряженных переговорах на разных уровнях. В том числе пройдут переговоры в Нормандском формате, которые станут итогом двусторонних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Именно там и будут достигнуты какие-то новые соглашения, которые поставят ситуацию в новые рамки.

«Вторая их (США) цель — это, конечно, продолжение санкционного давления и введение санкций по какому-либо поводу, пусть даже и абсурдному, пусть даже не состоявшееся вторжение на Украину, или дислокация войск вокруг России», — добавил обозреватель.

ren.tv / Pr Scr

В результате, по мнению эксперта, статус-кво сохранится, никакого вторжения России на Украину не произойдет, так как об этом не может быть и речи, а в случае провокации украинских войск в Донбассе, Россия предпримет рад действий, чтобы обеспечить безопасность жителей ЛНР и ДНР.

При этом все угрозы со стороны США «адскими санкциями» представляют собой стандартный ход. И если какие-то санкции против РФ и будут введены, это будут достаточно мягкие ограничения, заключил Асафов.