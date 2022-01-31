В Financial Times опубликовали материал о «культе» Путина среди политиков по всему миру

Большая группа политических фигур по всему миру восхищается президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили журналисты Financial Times.

В международном издании опубликовали материал о «культе» российского лидера. Те, кто им восхищаются, находятся в разных частях мира: Азии, Европе, на Ближнем Востоке и Америке. Среди них авторы статьи называют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, бывшего главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, а также экс-главу США Дональда Трампа.

«Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу», — говорится в статье FT.

Вместе с тем журналисты указывают на негативных характер такого отношения. Авторы текста назвали подобное обожание «угнетающим».

Западные СМИ, а с ними и политики, продолжают эксплуатировать тему «агрессии» РФ. В Москве неоднократно отвечали на эти заявления. При последней беседе с прессой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на распространение медиа непроверенной и недостоверной информации.