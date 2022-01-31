«Не привык договариваться». Депутат Разумков назвал главные слабые стороны Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не умеет договариваться в интересах страны. Такое заявление сделал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Политик отметил, что офис президента Украины не намерен договариваться с другими силами о сотрудничестве в интересах государства.

«Он (Зеленский) не привык договариваться. Не в договорняки вступать – там как раз все хорошо, там опыт имеется, — а договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное", — это не рабочий вариант», — уверен Разумков.

Народный депутат также добавил, что не верит в возможность Зеленского собрать лидеров всех политических сил, в том числе и оппозиционных, чтобы прийти к консенсусу и действовать сообща.

«Это же не первый раз, когда лидеры фракций, депутатских групп просят его о встрече. Речь идет не о кулуарном каком-то рандеву, а о нормальной публичной встрече. Мы же всем обещали, что у нас будут полностью открытые взаимоотношения», — подчеркнул Разумков.

Напомним, что ранее центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова опубликовал результат социологического опроса жителей Украины. Ученые исследовали симпатии и антипатии граждан страны к кандидатам на пост президента, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. Согласно ним, антирейтинг нынешнего украинского президента достиг 31,9%, у идущего следом Петра Порошенко — 31,6%.