МИД Украины: Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой

Украинские власти готовы к переговорам с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В МИД Украины уточнили, что Киев не намерен «идти на уступки» Москве. Встречного шага в стране ожидают от российской стороны. Однако в чем именно заключаются «уступки» Кулеба не уточнил.

Кроме того, инициатива по конструктивному диалогу должна исходить также от РФ, убеждены украинские власти.

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией», — говорится в сообщении министра.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует совершить визит на Украину. Накануне поездки глава правительства переговорит с президентом России Владимиром Путиным по телефону.