«Зенит» сыграет с тремя датскими клубами на втором сборе в Португалии

Определились соперники «Зенита» по контрольным играм на тренировочном сборе в Лагуше.

Петербургский «Зенит» проведет товарищеские матчи с датскими «Мидтьюлландом», «Копенгагеном» и «Брондбю» на зимнем сборе в Португалии. Расписание игр опубликовала на официальном сайте пресс-служба петербургского клуба. Соперник «Зенита» по еще одному контрольному матчу на сборе в Лагуше определится позже.

Первая официальная игра сине-бело-голубых в 2022 году состоится 17 февраля. «Зенит» примет на «Газпром Арене» испанский «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответная игра пройдет через неделю в Севилье.