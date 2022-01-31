Цены на продукцию «Алроса» выросли за январь на 10%

Горнорудная компания «Алроса» на январской торговой сессии повысила цены на свою продукцию в среднем на 10% в связи с расширением дефицита предложения. Об этом сообщило агентство Rapaport.

Стоимость мелких алмазов выросла примерно на 12-18%. Более дорогие товары подорожали менее значительно — в пределах 5-7%. Как отмечают аналитики, корректировка цен была аналогична той, которую провела в январе компания De Beers на фоне повышенного спроса на драгоценности.

По данным источников агентства, «Алроса» не смогла удовлетворить возросший спрос со стороны клиентов. Предложение оказалось на 30% ниже, чем распределение покупателей по контрактам в сегменте недорогого сырья, а в более дорогих категориях — на 15-20%.

При отсутствии запасов поставки отражают структуру добычи на месторождениях, сообщил представитель «Алроса». По его словам, компания продолжит предлагать клиентам все доступные объемы сырья, используя дополнительные раунды и спотовые продажи для экспорта объемов вне контрактов.