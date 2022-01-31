Адвокат Монтян: США провоцируют эскалацию на Украине для введения санкций против России

США вынашивают план по разжиганию цветной революции в России, и в этом им могут помочь радикальные неонацистские силы на Украине. С таким заявлением выступила известный адвокат и правовед Татьяна Монтян.

По словам Монтян, США намереваются экономически задушить Россию санкциями, после чего на фоне падающего уровня жизни спровоцировать цветную революцию. Однако для столь жестких санкций нужен формальный повод, и в качестве предлога Вашингтон воспользуется ситуацией на Украине. Неонацистские силы спровоцируют эскалацию напряженности в регионе, после чего Белый дом объявит о введении санкций, раскрыла роль радикалов Монтян.

«Тут как раз и сгодятся нежно вскормленные Западом украинские нацисты. Их не жалко отправить в последний бой, чтобы спровоцировать (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на жесткий ответ», — объяснила адвокат и правовед, передает ее слова «ПолитРоссия».

В связи с этим, указывает Монтян, вызывает интерес факт подготовки радикалов иностранными специалистами. Адвокат уверена, что в первую очередь инструкторы из НАТО проявляют интерес к представителям радикальных и террористических группировок, чтобы готовить из них диверсионные подразделения.

Ранее стало известно о том, что представители ВСУ начали подготовку информационных вбросов о якобы агрессии со стороны ополченцев Донбасса. Об этом сообщили в народной милиции ДНР.