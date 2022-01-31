Биолог Чумаков предупредил россиян о новом штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса будет менее патогенным. Такой прогноз сделал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По мнению ученого, вирусу не выгодно «убивать популяцию». Как и любой другой живой организм, вирус нацелен на сохранение собственного вида и увеличение его популяции.

«Стратегия вируса — всегда хорошо распространяться, но быть незаметным. Вирусы, которые так незаметно заражают людей, это те вирусы, которые уже давно внедрились в человеческую популяцию, и они находятся в равновесии со своим хозяином», — заявил он.

Чумаков уточнил, что такая вариация коронавирусной инфекции может появится, если разные штаммы объединятся вместе, образуя гибрид. Однако по мнению эксперта, такая вероятность развития событий мала.

Ранее стало известно, что одним из редких симптомов COVID-19 является конъюнктивит. .