Азербайджан, Катар и США не спасут Европу от энергетического кризиса

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал три страны, которые смогут обеспечить газом ЕС в случае ограничения или вовсе прекращения транзита из России. Речь идет о США, Катаре и Азербайджане, с которыми западные дипломаты ведут активные переговоры.

Но едва ли договоренностям, если они вообще будут достигнуты, суждено будет сбыться, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Собеседник «Политики Сегодня» уже неоднократно говорил о том, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления на Европу. Напротив, в Москве регулярно призывают страны ЕС заключать с «Газпромом» долгосрочные контракты на поставки топлива, которые гарантируют им цены значительно ниже рыночного уровня.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Однако на Западе это трактуют не как добрый жест, а как желание ввести европейские страны в энергетическую зависимость от России. Вот и заявление Борреля, по мнению Гривача, — лишь очередная попытка дискредитировать Россию. На деле США, Катар и Азербайджан в совокупности не смогут покрыть нужды Евросоюза.

«Ни одна из этих стран не может оперативно увеличить экспорт газа на рынок. В долгосрочной перспективе, за счет инвестиций в новые проекты, они могут увеличить поставки, но к тому времени европейская экономика и энергетика может прекратить свое существование в том виде, в котором мы ее знали», – уверен специалист.

Ранее ТАСС сообщило, что запасы СПГ в европейских хранилищах по состоянию на 27 января опустились ниже 40%. Наиболее бедственное положение в данный момент наблюдается в Австрии (23,26%), Нидерландах (27,49%) и Болгарии (32,92%). В ведущих европейских странах, Франции и Германии, показатель примерно одинаковый — 37-38%.