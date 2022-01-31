Сатановский увидел плюсы в угрозе Британии отнять собственность у олигархов из РФ

Президент России Владимир Путин может получить неожиданную помощь от Великобритании. На это обратил внимание политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал заявление британского МИД о возможной конфискации собственности у российских олигархов.

«Лучшей помощи действующему российскому президенту в давным-давно анонсированной им, но никак бескровно не получающейся «национализации российской элиты» и придумать нельзя. Как будто наши силовики эту идею британцам посоветовали и с ними ее до мелочей отрепетировали», — написал удивленный Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Политолог вспомнил, что многие богатые россияне покупали недвижимость в Великобритании. Они перевозили туда свои семьи, устраивали детей в элитные английские школы.

«Так что нехай они там у себя конфискуют, что наши воры-чиновники и олигархи к британцам уволокли. Заодно будет повод на них наехать по полной, со страшной силой — отбирать свое, как-никак, надо будет? Не оставлять же Джону Булю (собирательный образ типичного британца. — Прим. ред.) такую добычу!» — на пальцах объяснил Сатановский.

Недавно глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон готовит новый пакет санкций против России. Она не стала раскрывать детали.