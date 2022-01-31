В ЦАР решительно осудили информационные вбросы «анонимных источников» из ООН

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем во время своего еженедельной пресс-конференции осудил кампанию, направленную на дискредитацию российских инструкторов.

Ранее западные СМИ бездоказательно обвинили вооруженные силы ЦАР, поддерживаемые россиянами, в гибели людей недалеко от Бриа. Эти голословные статьи основаны на сообщениях от «анонимных источников» FACA и ООН, отметил Мокпем.

Известно, что российские специалисты на протяжении нескольких лет обучают военнослужащих армии ЦАР с уведомлением Совбеза ООН. Благодаря работе россиян, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», удалось положить конец разгулу вооруженных группировок в стране. Мокпем от лица властей ЦАР решительно осудил кампанию по дискредитации российских инструкторов.