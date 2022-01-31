Financial Times: США намереваются ввести санкции против близкого окружения Путина

Соединенные Штаты и их союзники создали список из близких к российскому лидеру Владимиру Путину людей, против которых возможны санкции по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ограничения могут коснуться членов советов директоров госкомпаний, высокопоставленных представителей исполнительной власти и их семей из-за «глубоких финансовых связей» со странами Запада. Тем не менее конкретных имен названо не было.

«Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — говорит Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы Вашингтона к введению антироссийских санкций политически деструктивны. По словам представителя Кремля, у российского руководства отсутствуют активы, недвижимость или банковские счета за рубежом.