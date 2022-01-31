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Аналитик Вассерман: США намеренно нагнетают ситуацию на Украине для достижения своих целей

Политика
Аналитик Вассерман: США намеренно нагнетают ситуацию на Украине для достижения своих целей

Срочный вывод американских дипломатов из Киева является спланированным действием. Власти США намеренно нагнетают ситуацию на Украине, заявил политический аналитик Анатолий Вассерман в статье для портала RenTV.

Как утверждает Вассерман, Соединенные Штаты усложняют сложившуюся на мировой арене ситуацию, связанную с Украиной, для достижения своих целей. Конечный результат связан с антироссийской позицией.

Вашингтон пытается натолкнуть Киев к провокации на линии соприкосновения в Донбассе, что приведет к обострению ситуации на востоке, утверждает эксперт. В своем материале Вассерман озвучил истинную причину американского маневра со срочным выводом сотрудников из украинской столицы.

«Их нынешний выезд – одно из средств заставить киевских террористов возобновить террор. Но не единственное средство. Открытым текстом перевожу с дипломатического: (президент США Джо. — Прим.ред.) Байден приказал напасть хоть на кого-нибудь, а (президент Украины Владимир. — Прим.ред.) Зеленский все еще надеется отсидеться. Хотя бы до августа, когда придется напасть, чтобы поднять шансы демократов на парламентских выборах в США», — пояснил аналитик.

Ранее стало известно о пострадавшем в ДНР в результате обстрела украинских ВС. Как уточнили в СМИ, раненым оказался 56-летний житель поселка Александровка.

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