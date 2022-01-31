Партийный костыль. Зачем «Единая Россия» усиливает властную вертикаль на местах

Недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев был избран секретарем регионального отделения «Единой России». Казалось бы, случайно. Но теперь и глава Мордовии Артем Здунов точно так же возглавил республиканский партийный аппарат. А значит, уже тенденция.

Раньше «партия власти» от самой власти была отделена хотя бы формально. Почему теперь этого перестали стесняться? Кажется, в «ЕР» перед выборами подтягивают тяжелую артиллерию?

Впрочем, как напомнил политический консультант Вадим Березиков, этот процесс, или даже перформанс, как он его называет, когда глава региона возглавляет отделение «Единой России», придумали не сегодня и даже не вчера. Эксперимент по сращиванию политической и исполнительной власти на местах стартовал еще два года назад.

Именно тогда полетели первые ласточки такого единоначалия. Осенью 2019 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко возглавил региональное отделение «ЕР». А уже в следующем, 2020 году во главе партии в своем регионе встал челябинский глава Алексей Текслер.

«Уверен, это не единственные товарищи-губернаторы, возглавившие отделение «ЕР». Я так понимаю, опыт был признан успешным, и в верхах решили пролонгировать эту технологию и на другие регионы. А значит, следует ожидать продолжения этой процедуры», – предположил эксперт.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Однако можно вспомнить, что президент в стране находится над схваткой и членством в какой бы то ни было политической партии или блоке себя не связывает. Отчего же подобное позволяют себе губернаторы?

«Президент – это президент, – парировал собеседник "ПС". – Он действительно над всеми. Но при этом не скрывает своих политических предпочтений, показывая, какая из партий ему ближе. Ведь он не выступал ни на съезде ЛДПР, ни на съезде КПРФ, он произнес речь на последнем – перед думскими выборами – съезде «Единой России». И именно президент предложил первую пятерку партийного списка».

Можно удивляться, почему другие партии не протестуют против явного усиления влияния своего главного конкурента на местах. Ведь, по идее, все политические силы страны должны находиться в равных условиях. Вадим Березиков предложил контраргумент:

«Но ведь тому же Буркову, который является представителем «Справедливой России» и, по совместительству, губернатором Омской области, никто не мешает возглавить региональное отделение своей партии. Почему он этого не делает? Об этом нужно спросить у самого Александра Леонидовича».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

По словам эксперта, губернаторы в России все равно избираются, в том числе, от партий. Причем, большинство из них идут на выборы под знаменами «Единой России».

Так зачем это скрывать? Да, есть те, кто идут самовыдвиженцами, а уже потом возвращаются в лоно родного политического объединения, но это тоже понятный ход.

Что касается Куйвашева, Свердловская область и Екатеринбург – это политически толерантный, демократически развитый регион. Там сильны позиции и у «эсеров», кстати, упомянутый Бурков как раз оттуда. Там уверенно себя чувствует и местное отделение ЛДПР – отметил собеседник.

«Поэтому здесь такое административное усиление «Единой России» абсолютно оправданно. Одно дело, когда тебе что-то говорит партиец, секретарь отделения, и совсем другое – когда та же фраза усиливается статусом губернатора. Думаю, именно для Куйвашева такое совмещение должностей, скорее, необходимость».

Доктор политических наук Сергей Мошкин из Екатеринбурга также напомнил, что это не первый случай слияния постов. Губернатор Текслер, взяв власть в свои руки, почти сразу возглавил парторганизацию. И шел на выборы в Заксобрание как лидер списка, так же отыграли и думские выборы.

«Мне кажется, такие прецеденты в АП восприняли удачными, – согласился эксперт. – И сейчас губернаторов, имеющих неплохие рейтинги, фактически принуждают возглавлять реготделения партии. Их используют в качестве флага, паровоза. С оговоркой, что партийной текучкой никто из них заниматься не будет, у них и без того много дел», – считает политолог.

gubernator96.ru / Администрация Губернатора Свердловской области

По словам Сергея Вячеславовича, это показывает и опыт Свердловской области. Видимо, Куйвашеву на Старой площади сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Но тут же своими замами в партии он назначил тех людей, которые партийной работой и занимались. Экс-руководитель отделения партии стал его первым замом, вторым – действующий глава Екатеринбурга.

«И хотя здесь даже партийной ячейки не было, но Екатеринбург – это треть избирателей области, – напомнил эксперт. – Навешивая на главу города еще и партийные обязательства, тем самым демонстрируется, что за результаты выборов в городе – а в этом году у нас выбирают губернатора – он будет отвечать персонально».

Но вот интересно, не утонут ли личные рейтинги губернаторов в этой партийной возне? Сергей Мошкин отчасти с этим согласен. Да, рейтинг «ЕР» по всей стране понемногу ползет вниз, и на выборах этим стягом уже не принято размахивать. Но иногда такой шаг первым лицам даже на пользу.

«Когда Куйвашев в 2021 году возглавил партийные списки «ЕР», везде «торговал лицом», он нарастил электоральный вес на предстоящие губернаторские выборы. Область большая, и ранее он далеко не везде бывал, его самого в глубинке называли «человеком из телевизора». А благодаря интенсивной предвыборной работе лицо стало узнаваемым, и рейтинги у него уже под 60%. Ему это сработало на руку», – уверен политолог.

В итоге, по словам Сергея Мошкина, выстраивается параллельная вертикаль. В России в свое время построили вертикаль в виде исполнительной власти, а теперь возникает новый костыль – вертикаль партийная. Но больше всего удивляет самого эксперта то, что процесс уже пошел по всей области.

«Когда такая вертикаль спускается до локального, муниципального уровня, это, как минимум, странно, – говорит он. – Глава города, как и губернатор, работает с населением. Очистка снега или ремонт дорог, благоустройство или содержание кладбищ – все это не требует партийной разноликости. Однако процесс такой начался».

При этом народ – даже свободолюбивые уральцы – безмолвствуют. По словам политолога, обывателю на самом деле глубоко наплевать, стал ли губернатор партийцем или нет. Они просто знают: вот этот человек – это власть. А есть у него партбилет, это дело десятое.