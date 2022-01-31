Экономист Хазин рекомендовал России нанести удар по дивидендам британских компаний

Ответ России на санкции Великобритании может заставить Лондон отказаться от всех ограничительных мер. Такой прогноз сделал экономист Михаил Хазин.

Он посоветовал России действовать простыми методами и платить Британии той же монетой. Самым ощутимым ударом для Лондона станет запрет на вывод денег из России для компаний и граждан. Внутри России Хазин рекомендует сохранить свободу финансовых операций.

«Это пока не конфискация — вы можете размещать деньги на депозитах, инвестировать в РФ, покупать российские активы. Но выводить не имеете права, потому что ваша страна объявила против нас санкции. Я считаю, что это абсолютно законные, очень адекватные и правильные меры», — заявил экономист в комментарии радио Sputnik.

Михаил Хазин призвал Москву дать Лондону «по мозгам». Он предполагает, что после удара по дивидендам британцы могут отменить все санкции и «вернуться к нулевому варианту».

Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о разработке нового пакета ограничений в отношении России. По ее словам, правительство даже внесет изменения в законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. Как позже сообщила газета The Times, ограничения могут коснуться энергетических компаний.