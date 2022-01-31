В Иране вооруженного злоумышленника ликвидировали в ходе нападения на объект КСИР

Неизвестный совершил вооруженное нападение на здание разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в городе Сераван. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По предварительной информации, боевик несколько раз выстрелил в сторону охранников, которые открыли встречный огонь. В результате нападавший был ликвидирован. В ходе перестрелки ранение получил один из мирных жителей.

По данным СМИ, в городе Сераване, действует несколько сепаратистских и исламистских группировок. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.