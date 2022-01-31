Удар без вторжения. Украинский бизнес может лишиться поддержки западных страховщиков

Зарубежным страховщикам становится все сложнее работать с украинскими бизнесменами из-за истерии о якобы возможном вторжении российских войск на территорию страны. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy рассказала член Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC) Элизабет Бро.

Организация, куда входят представители страховых компаний, в том числе морских, проводит ежеквартальные совещания, но вполне может устроить внеочередное заседание ради обсуждения украинского вопроса.

Такое пристальное внимание не сулит президенту Зеленскому и его правительству ничего хорошего, предупреждает Бро. Ведь зачастую от оценки страховщиков JWC какого-либо региона зависит экономика целой страны.

Если черноморская акватория будет признана экспертами «зоной повышенного риска», украинские предприниматели могут пострадать от резкого обвала перевозок транзитных грузов. По данным Foreign Policy, в 2021 году один только украинский порт Южный в Одесской области обработал почти 53,5 млн тонн товаров, из которых более 45 млн тонн прибыли из-за рубежа или, наоборот, экспортировались в другие страны.

«До сих пор не было никаких захватов или нападений на коммерческие суда. Мы не собираемся накалять ситуацию, объявляя Украину зоной повышенного риска. Но мы определенно следим за этим», – сказал секретарь JWC Нил Робертс.

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Последствия шумихи вокруг российского вторжения на Украине ощущают уже сейчас — страховщики, готовые принять на себя все риски, взвинтили цены на свои услуги.

При этом опасность для гражданских судов в Черном море кроется не только в возможном нападении на корабли, но и в «помехах на радарах».

«Такие помехи, которые показывают, что судно находится в другом месте, сбивают с толку экипажи и могут привести к столкновениям. Радары и онлайн-карты также показывают корабль в ложном местоположении, что может быть полезно для того, кто хочет посеять хаос в регионе», – объяснила Бро.

По словам члена JWC, если в Объединенном военном комитете придут к выводу, что война на Украине неизбежна, страну тут же переведут в категорию конфликтных. Туда на сегодняшний день входят африканские государства, такие как Эритрея и Ливия. Их морские компании теперь попросту избегают.