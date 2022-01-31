Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Удар без вторжения. Украинский бизнес может лишиться поддержки западных страховщиков

Ближнее зарубежье
Удар без вторжения. Украинский бизнес может лишиться поддержки западных страховщиков

Зарубежным страховщикам становится все сложнее работать с украинскими бизнесменами из-за истерии о якобы возможном вторжении российских войск на территорию страны. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy рассказала член Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC) Элизабет Бро

Организация, куда входят представители страховых компаний, в том числе морских, проводит ежеквартальные совещания, но вполне может устроить внеочередное заседание ради обсуждения украинского вопроса.

Такое пристальное внимание не сулит президенту Зеленскому и его правительству ничего хорошего, предупреждает Бро. Ведь зачастую от оценки страховщиков JWC какого-либо региона зависит экономика целой страны.

Если черноморская акватория будет признана экспертами «зоной повышенного риска», украинские предприниматели могут пострадать от резкого обвала перевозок транзитных грузов. По данным Foreign Policy, в 2021 году один только украинский порт Южный в Одесской области обработал почти 53,5 млн тонн товаров, из которых более 45 млн тонн прибыли из-за рубежа или, наоборот, экспортировались в другие страны.

«До сих пор не было никаких захватов или нападений на коммерческие суда. Мы не собираемся накалять ситуацию, объявляя Украину зоной повышенного риска. Но мы определенно следим за этим», – сказал секретарь JWC Нил Робертс.

Удар без вторжения. Украинский бизнес может лишиться поддержки западных страховщиков
wikipedia.org  / User:Russianname / CC BY-SA 2.5

Последствия шумихи вокруг российского вторжения на Украине ощущают уже сейчас — страховщики, готовые принять на себя все риски, взвинтили цены на свои услуги.

При этом опасность для гражданских судов в Черном море кроется не только в возможном нападении на корабли, но и в «помехах на радарах».

«Такие помехи, которые показывают, что судно находится в другом месте, сбивают с толку экипажи и могут привести к столкновениям. Радары и онлайн-карты также показывают корабль в ложном местоположении, что может быть полезно для того, кто хочет посеять хаос в регионе», – объяснила Бро. 

По словам члена JWC, если в Объединенном военном комитете придут к выводу, что война на Украине неизбежна, страну тут же переведут в категорию конфликтных. Туда на сегодняшний день входят африканские государства, такие как Эритрея и Ливия. Их морские компании теперь попросту избегают.

#украина #транзит #черное море #страховщики