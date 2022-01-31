Швейцарский «Базель» намерен арендовать у ЦСКА нападающего Чалова

Футболист ЦСКА Федор Чалов может перейти в швейцарский «Базель» на правах аренды.

«Базель» предложил ЦСКА арендовать до конца сезона форварда Федора Чалова. Об этом в Telegram-канале сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в "Базель" до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет», — отметил журналист.

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесян уже подтвердил факт переговоров с «Базелем», отметив, что они движутся «в правильном направлении». Клуб из одноименного города располагается на второй позицию в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Кроме того, «Базель» занял первое место в своей группе в Лиге конференций-2021/2022 и вышел в евровесну.