Несовершеннолетние петербуржцы не смогут посещать магазины и общепит со 2 по 13 февраля

Запрет на посещение несовершеннолетними заведений общественного питания и магазинов в Петербурге вводится со 2 по 13 февраля. Данная мера призвана снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе.

Исключение сделано только для общепита, расположенного на территории аэропорта, вокзалов, а также в помещении образовательных организаций и при проживании в гостиницах. Из объектов розничной торговли несовершеннолетние могут посещать только аптеки и продовольственные магазины.

«Со 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания», — говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге является одним из самых высоких в России. Однако еще в конце прошлого года губернатор Александр Беглов заявил, что город близок к достижению коллективного иммунитета, и пандемия прекратится. Печальная статистика последних недель доказывает, что градоначальник ошибался.