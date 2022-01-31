МВД Белоруссии обнародовало видео с признанием участвовавшей в протестах россиянки

Гражданка РФ Вера Ц. созналась в противозаконной деятельности на территории Белоруссии. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики опубликовало соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Девушка заявила, что в августе 2020 года помогала перекрывать дороги и стояла в «сцепках» в Минске. Гражданка признала, что жалеет о своих действиях. Россиянка также рекомендовала гражданам не принимать участия в подобных акциях.

Несанкционированные демонстрации прошли в Минске после победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. В настоящее время правоохранители расследуют несколько дел по статьям о призывах захватить власть и создании экстремистских сообществ.