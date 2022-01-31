Путин примет премьера Венгрии Орбана в Москве 1 февраля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Москву 1 февраля и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Москве очень ценят отношения с Будапештом. Больше всего удовлетворения вызывает способность команды Орбана самостоятельно выбирать стратегических партнеров, не поддаваясь внешнему давлению, объяснил Песков. Также чиновник выразил надежду на то, что диалог российского лидера и главы венгерского кабмина будет плодотворным.

«Да, завтра состоится, мы надеемся, завтра состоится визит господина Орбана. Это очень важный визит, у нас весьма развитые отношения с Венгрией. Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров», — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о готовящемся визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Глава дипломатического ведомства Соединенного Королевства намерена посетить Россию в первой половине февраля.