Россия хочет превратить Украину в свой «аграрный придаток». С таким резким заявлением выступило английское издание The Mirror.

Как пишут авторы статьи, Украина якобы имеет «долгую историю колониальной эксплуатации ее земли и населения».

«В XIII веке внуки Чингисхана расширили Монгольскую империю до территории современной Украины, разрушив столицу Киев. А совсем недавно Гитлер стремился укрепить запасы продовольствия в Германии во время нацистской оккупации во время Второй мировой войны, используя ее огромную сельскохозяйственную промышленность», — говорится в статье.

Ранее Украинский институт политики провел исследование и оценил убытки государства из-за потери части территорий и затянувшегося вооруженного конфликта на востоке страны. По мнению специалистов, с 2014 по 2020 год Украина потеряла от 317 до 491 млрд долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США и их союзников в Европе прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины.