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Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на модернизацию системы ЖКХ

Экономика
Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на модернизацию системы ЖКХ

Российскую систему ЖКХ ждет масштабная модернизация, изменения профинансирует Правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщает ТАСС.

Деньги на эти цели будут выделены из Фонда национального достояния (ФНБ). За 4 года на модернизацию российской системы ЖКХ планируют израсходовать 150 млрд рублей, из них в 2022 году — 20 млрд рублей.

«Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Российский премьер-министр подчеркнул, что этих средств должно быть достаточно для финансирования до 80% всех затрат. Деньги будут выделены по льготной ставке 3% на 25 лет. Работа, которую планируют сделать за несколько лет, позволит вывести российскую систему ЖКХ на новый уровень.

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