Михневич будет готовить сборную Польши к стыковому матчу ЧМ-2022 с Россией

Польский футбольный союз (PZPN) объявил о назначении Чеслава Михневича главным тренером национальной сборной.

Чеслав Михневич заключил контракт с PZPN до конца 2022 года с возможностью продления соглашения. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба организации.

В ближайшей официальной встрече сборная Польши под руководством Михневича в гостях сыграет с Россией. Стыковой матч европейской квалификации к ЧМ-2022 пройдет в Москве 24 марта. Победитель встречи сыграет за право выступить на турнире в Катаре с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.