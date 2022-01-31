Тульская область введет внеплановые каникулы для школьников из-за COVID-19 со 2 февраля

Внеплановые каникулы вводятся для школьников в Тульской области с 2 по 11 февраля в связи с тяжелой ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

Сейчас в Тульской области из-за высокой заболеваемости 12 603 школьника не посещают занятия. Они полностью приостановлены или переведены на удаленный режим в 156 группах детских садов и 1344 классах.

Внеплановые каникулы в феврале введены во всех учреждениях среднего профессионального образования и школах региона. Учащиеся смогут продолжить обучение очно начиная с 14 февраля.

Введение новых мер связано с распространением омикрон-штамма коронавируса. значительно ухудшившего эпидемиологическую обстановку по всей стране.