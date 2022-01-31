The New Yorker назвал «игру мускулами» США причиной обострения отношений с Россией

США должны осознать свои ошибки, которые привели к кризису в отношениях с Россией. Это поможет наладить диалог с Москвой, пишет The New Yorker.

Историк Мэри Элиз Саротт сравнила расширение НАТО на восток с ледником, который медленно скользит по склону, изменяя огромные участки местности. Точно так же после холодной войны политический ландшафт стал трансформироваться.

Почувствовав величие, США после расширения Альянса стали «играть мускулами».

«На саммите в Хельсинки (бывший президент США Билл. — Прим. ред.) Клинтон пообещал выделить (первому президенту России Борису. — Прим. ред.) Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году — столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», — пишет Саротт.

Условия для Москвы были невыгодными. Этот случай и другие договоры, подписанные в неспокойное для России время, обострили отношения РФ и США. По мнению историка, этого можно было избежать, если бы Вашингтон помнил всего об одном высказывании бывшего британского премьера Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным».