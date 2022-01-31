Киркоров-старший рассказал о предсказании Ванги о судьбе России и Украины

Россия точно не будет воевать с Украиной в 2022 году. Уверенность в этом выразил Бедрос Киркоров — отец знаменитого российского исполнителя Филиппа Киркорова.

В последнее время западные СМИ продолжают все чаще тиражировать недостоверную информацию якобы о скором «нападении» России на Украину. В Сети появилась сомнительная статья о том, что болгарская ясновидящая Ванга в свое время предсказала конфликт между странами в 2022 году.

Журналисты обратились с Киркорову-старшему за консультацией, поскольку он не просто является соотечественником Ванги, но и имел с ней несколько продолжительных разговоров.

Бедрос Киркоров сообщил, что точно осведомлен о давнем предсказании ясновидящей о развале Советского Союза. В своем пророчестве Ванга говорила, что бывшие советские республики в будущем останутся «под крылышком Москвы», а Украина «уйдет далеко-далеко».

«Не будет Россия с Украиной воевать. И Ванга такого не говорила никогда! Во всяком случае я такого не слышал никогда. Думаю, что это выдумки», — отметил собеседник «Комсомольской правды».

Потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова ранее сообщила, что Соединенные Штаты в 2022 году будут кусать локти, пока Россия станет укреплять позиции на мировой арене.