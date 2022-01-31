Глава британского МИД Трасс совершит визит в Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс совершит рабочий визит в Россию в начале февраля. Поездка состоится на следующей неделе, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Информация о визите Трасс в Москву появилась в Сети не так давно. Британская сторона запросила возможность приехать в Россию для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам министра, дата уже согласована. Лиз Трасс должна прибыть в течение двух недель, утверждал дипломат еще 26 января.

Ранее стало известно о предстоящей беседе Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Телефонный разговор запланирован на 1 февраля. О темах переговоров в настоящее время ничего неизвестно.