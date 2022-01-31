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Путин поддержал создание новой службы ФСИН по адаптации бывших заключенных

Россия
Путин поддержал создание новой службы ФСИН по адаптации бывших заключенных

Владимир Путин во время совещания с министром юстиции Константином Чуйченко поддержал идею создания новой службы в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией вышедших на свободу. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Чуйченко рассказал, что Минюст готовит законопроект о пробации, который в ближайшее время представят правительству. В случае его одобрения в Госдуме, служба при ФСИН будет создана к середине 2023 года.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?» — уточнил президент.

Министр отметил, что такая работа будет проводиться еще в самих колониях. Освободившимся из заключения дадут возможность получить образование, а также окажут помощь в доступе к социальным и медицинским услугам. Вышедших на свободу также намерены консультировать по правовым вопросам, им окажут психологическую помощь и помогут наладить «социально полезные связи».

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний России, генерал-лейтенант Александр Калашников предложил отправить заключенных на «объекты, где не хватает рабочей силы».

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