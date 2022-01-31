В США признали угрожающую силу Китая на мировой геополитической арене

Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем Коммунистическая партия Китая превзойдет истеблишмент Соединенных Штатов, который погряз в насаживании абсолютно безумных либеральных ценностей. Скорее всего человечество ждет новый мировой порядок, и он будет сильно зависеть от желаний Пекина, заявил главный редактор американского консервативного издания Breitbart News Питер Швейцер.

«Думаю, что КПК победит. А это означает построение принципиально иной миросистемы, в том числе экономической. Это, конечно, не означает, что Соединенные Штаты будут оккупированы, но жизнь в Америке будет сильно зависеть от того, чего хочет режим в Пекине. Ставки крайне высоки», – уверен журналист.

Также Швейцер раскритиковал американцев, которые не интересуются гражданскими правами и свободой слова в Китае, так как совсем скоро проблемы китайцев станут глобальными проблемами.

«Для некоторых людей, которые говорят: "Слушайте, это не моя забота"... Это должно быть их заботой. Потому что вскоре это повлияет и на их жизнь», – отметил американец.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Главред Breitbart News в ироничной манере выразил свое отношение и к президенту США Джо Байдену. По его словам, Китаю совершенно не нужны никакие шпионы для разрушения американской государственности, так как с этим прекрасно справляется нынешний глава Белого дома.

Ранее автор американского издания The American Conservative Сохраб Ахмари признал, что слова Путина о деградации Запада оказались самой настоящей истинной.