Осужденный по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» скончался в колонии

Заместитель гендиректора ООО «Заря» Гюльгусейн Наджафов, который получил 9,5 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» умер в нижнекамской исправительной колонии №4.

Напомним, пожар в здании ТЦ «Адмирал» произошел в Казани 11 марта 2015 года. В результате инцидента погибли 19 человек, а также свыше 60 пострадавших попали с больницу.

Суд вынес 12 фигурантам уголовного дела сроки от 4,5 до 13 лет колонии строго режима, четверо из них уже отбыли свое наказание. Гюльгусейн Наджафов получил 9,5 лет, предварительной причиной его смерти назван оторвавшийся тромб.

Ранее стало известно о смерти Поля Григье Де Женотье, которого подозревали в причастности к похищению детей в Тюмени. По словам сына умершего пенсионера, состояние отца стало сильно ухудшаться после обвинений в педофилии.